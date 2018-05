Vrouw (38) vertrappeld door eigen paard: slachtoffer overleden Wouter Demuynck

09 mei 2018

20u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Gisteren is een 38-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze van haar paard viel en door het dier vertrappeld werd op een weide in Westerlo. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Geel en daarna het UZA in Edegem overgebracht, maar daar bezweek ze diezelfde avond nog aan haar verwondingen. Dat bevestigen het parket en de lokale politie.

De vrouw, van wie de woonplaats momenteel nog onduidelijk is, was gisternamiddag samen met een vriendin aanwezig op de weide in Westerlo. Om nog onduidelijke redenen schrok de vrouw, waarna ook het paard schrok. De vrouw viel en werd door haar eigen paard vertrappeld. Samen met haar vriendin kon ze nog uit de weide stappen, maar daarna stuikte ze in elkaar.

De vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Geel en daarna het UZA in Edegem, maar daar bezweek ze 's avonds aan haar verwondingen. "Alles wijst op een ongeval. De vaststellingen van de wetsdokter die het lichaam heeft onderzocht waren compatibel met de verklaringen van de getuige", klinkt het bij het parket.