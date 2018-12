Vrouw (38) die op kinderen past in basisschool verleidt zoontje (11) van haar vriend HA

28 december 2018

15u53

Bron: Belga 2 Het parket heeft voor de correctionele rechtbank van Luik een celstraf van 3 jaar met probatie-uitstel gevraagd voor een 38-jarige oppasser van een basisschool, voor aanranding van de eerbaarheid van een 11-jarige jongen. De vrouw had een liefdesrelatie ontwikkeld met het kind van haar partner.

De relatie eindigde in augustus 2016, toen de jongen de feiten aan zijn grootmoeder toevertrouwde. De vrouw was een relatie gestart met de vader van het kind en raakte bevriend met de jongen, maar daarna werd ze verliefd.

De vrouw pleegde aanrandingen van de eerbaarheid van het kind. In het dossier wordt melding gemaakt van liefkozingen en zoenen. Het kind werd ook naakt gefotografeerd op het bed van de beklaagde.



Het kind, op zoek naar moederliefde na verkrachtingen die het tijdens zijn jeugd had ondergaan, wou geen liefdesrelatie met de beklaagde. Hij kreeg verschillende liefdesverklaringen van de beklaagde.



Het parket vroeg 3 jaar cel, maar is niet gekant tegen uitstel. De advocaat van de beklaagde vroeg probatie-uitstel omdat ze een burn-out had en haar gevoelens voor de vader en het kind door elkaar had gehaald. Het vonnis volgt op 18 januari.