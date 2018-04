Vrouw (35) sterft na klap tegen boom in Moorslede IVI Hans Verbeke

27 april 2018

23u32

Bron: Belga, eigen berichtgeving 8 In het West-Vlaamse Moorslede is deze avond een 35-jarige vrouw om het leven gekomen door een verkeersongeval. Dat bevestigt burgemeester Ward Vergote. Veel details over de oorzaak zijn er nog niet.

Het ongeval gebeurde iets na 21 uur vrijdagavond op de weg tussen Moorslede en Roeselare. Het slachtoffer kwam met haar Alfa Romeo 147 uit de richting van het centrum gereden toen ze ter hoogte van het café De Vier Kaven in een flauwe bocht naar rechts rechtdoor reed. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Er waren geen remsporen. Enkele tientallen meter verderop botste de Alfa Romeo frontaal tegen een ferme boom. De klap was zo hevig dat het motorblok helemaal naar binnen werd geduwd.

De brandweer repte zich ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden maar staakte de reddingswerken toen bleek dat alle hulp te laat was gekomen.

Door het ongeval was de Roeselaarsestraat gisteravond tot iets na middernacht plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. De omgeving van het drama was in het verleden al wel meer het decor van zware ongevallen.