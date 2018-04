Vrouw (35) komt om bij ongeval in Moorslede

27 april 2018

23u32

Bron: Belga

In het West-Vlaamse Moorslede is deze avond een 35-jarige vrouw om het leven gekomen door een verkeersongeval. Dat bevestigt burgemeester Ward Vergote. Veel details over de oorzaak zijn er nog niet.