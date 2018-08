Vrouw (34) die voor ogen van dochtertje neergestoken werd "stabiel", verdachte (37) aangehouden HA

10 augustus 2018

18u24

Bron: Belga 0 De Brugse onderzoeksrechter heeft een 37-jarige man van Libische afkomst aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op zijn 34-jarige vriendin. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer werd gisteren neergestoken in een bakkerij in Torhout.

De steekpartij speelde zich gisterenmiddag af bij bakkerij Devriendt in de Oostendestraat in Torhout. De 34-jarige vrouw uit Torhout was aan het werk in de winkel toen ze werd neergestoken door haar partner. Het driejarige dochtertje van de vrouw was getuige van de feiten. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar haar toestand zou ondertussen stabiel zijn.



De verdachte bleef ter plaatse rustig wachten op de komst van de politie. Hij kon dan ook zonder problemen ingerekend worden. De politie heeft de verdachte verhoord, maar de precieze aanleiding voor de feiten blijft voorlopig onduidelijk. De Brugse onderzoeksrechter heeft hem deze namiddag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dinsdag zal de raadkamer beslissen of hij langer in de cel moet blijven.

