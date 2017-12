Vrouw (28) uit Assebroek vermist hr

17u23

Bron: Federale Politie 0 Federale Politie Yaël Vermeulen (28). De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 28-jarige Yaël Vermeulen uit Assebroek. De vrouw is sinds vrijdagvoormiddag vermist.

Op vrijdag 1 december Yaël omstreeks 10.20 uur het AZ Sint-Lucas in Assebroek (Brugge). Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze is vermoedelijk nog naar huis gefietst want haar fiets stond terug aan haar huis in de Benedictijnenstraat in Assebroek.

Yaël Vermeulen is normaal gebouwd, 1 meter 73 lang en heeft rood halflang haar. Ze heeft verschillende piercing in haar lichaam en gelaat, en enkele opvallende tatoeages: één op haar linkerarm met de naam 'Kylian', één op haar rug met de naam 'Tjenne' en één op haar rechterzij met de naam 'Iggy'. Welke kledij ze droeg is niet geweten. Yaël kan verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig.