Vrouw (28) die stiefzoontje (3) in heet bad zette vrijgesproken Birger Vandael

09u27

Bron: eigen berichtgeving 254 Thinkstock Thinkstock De 28-jarige vrouw uit Nieuwerkerken die haar stiefzoon van 3,5 jaar in een bad van 60 graden zette, is door de correctionele rechtbank van Hasselt vrijgesproken. De jongen liep zware brandwonden op toen zijn stiefmoeder hem op 20 juni 2014 eventjes uit het oog verloor. “Er is zeker sprake van onvoorzichtigheid, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat de vrouw het opzettelijk heeft gedaan”, klonk het tijdens de behandeling bij de procureur.

Wat zich die zomerse dag precies afspeelde, blijft onduidelijk. Volgens de vrouw was het een gruwelijk ongeluk. “Ik heb de jongen in het lauwe water gezet, gaf hem een eendje om mee te spelen en ging zelf even naar een andere kamer. Plots hoorde ik het water terug lopen en riep ik naar hem dat hij er niet te veel bij moest laten lopen. Ik ging er van uit dat hij de blauwe kraan gebruikte... Toen hoorde ik hem heel hard wenen. De jongen zag heel rood en het water was gloeiend heet. Ik stopte hem in koud water, wikkelde hem later in een handdoek en via de huisarts gingen we naar het ziekenhuis van Sint-Truiden, waar werd beslist om hem naar UZ Leuven te brengen”, klonk haar uitleg.

De advocaat van de verdediging vroeg tijdens de behandeling de vrijspraak voor zijn cliënte. “Als zij het kind bewust pijn zou hebben gedaan, zou de jongen angst vertonen. Dat is niet het geval. Ook na de breuk tussen mijn cliënte en de vader van het kind, mist hij haar nog steeds", stelde hij toen. De beklaagde zelf vertelde dat ze haar stiefkind even graag zag als haar eigen kinderen.