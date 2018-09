Vrouw (27) steelt bankkaart en opent domiciliëring voor goed doel Sam Ooghe

07 september 2018

13u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook dieven hebben een hart. Dat bewijst een 27-jarige vrouw uit het Gentse: vorig jaar ging ze aan de haal met een bankkaart, niet alleen voor eigen geldgewin, maar ook om een domiciliëring te openen van tien euro per maand voor een goed doel.

De feiten kwamen vandaag aan het licht voor de Gentse correctionele rechtbank. De vrouw in kwestie is geen onbekende voor het gerecht. In het verleden stond ze al terecht voor een reeks diefstallen. Ook nu moest ze zich verantwoorden, omdat ze verschillende portefeuilles gestolen had, onder meer op het schooltje van haar kinderen.

Met de bankkaart van een van die portefeuilles, stapte de vrouw naar de bank om een adreswijziging te forceren. Dat lukte ook, waardoor ze de PIN-code van de kaart in handen kreeg. Goed voor overschrijvingen naar haar eigen rekeningnummer, maar ook om een domiciliëring voor tien euro per maand te openen naar een onbekende ngo.

Dat is voor het parket geen verzachtende omstandigheid. De openbare aanklager wil één jaar effectieve gevangenisstraf voor de diefstallen.