Vrouw (26) aangetroffen met steekwonde in Puurs Tim Van der Zeypen

16u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tim Van der Zeypen Het gerecht onderzoekt een incident waarbij vanmorgen een vrouw van 26 jaar oud uit Mechelen mogelijks werd neergestoken. De vrouw werd aangetroffen voor haar werkplaats, een strijkatelier in het centrum van Puurs.

"De vrouw werd gewond maar niet in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis", zegt Nele Poelmans van het parket. Het labo, de recherche en politie kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een verdachte is momenteel nog niet in beeld. Het onderzoek loopt. Op basis van camerabeelden, de verklaringen van het slachtoffer en mogelijke getuigen wil de politie nu zo snel mogelijk meer duidelijkheid scheppen over wat er vanmorgen is gebeurd. Buiten dat de feiten zich afspeelden tijdens een wandeling van het station naar haar werk, is er niet veel geweten. De toestand van het slachtoffer is stabiel.

Lees ook: Belg gewond bij steekpartij in Eindhoven