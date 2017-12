Vrouw (25) veroordeeld voor dodelijke crash op E40 in Westkerke Mathias Mariën

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 70 Benny Proot De ravage na het dodelijk ongeluk was enorm. Een 25-jarige vrouw uit Izegem is deze ochtend volledig verantwoordelijk gesteld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de E40 in Westkerke op 25 augustus vorig jaar.

De vrouw, een vrachtwagenchauffeur, was op de bloedhete dag op de baan met haar truck toen ze plots geconfronteerd werd met een file die ontstaan was door werkzaamheden in de grasberm. De vrouw merkte de file te laat op en reed achteraan in op de wagen van een gezin uit het Waalse Ecaussinnes. Die werd volledig geplet tussen de truck van de vrouw en een voorliggende vrachtwagen.

Een 41-jarige man overleefde de zware klap niet. Nog vijf anderen raakten zwaargewond. Door het ongeval was de snelweg richting Frankrijk bijna de hele dag afgesloten voor verkeer. Dat leidde tot enorme files.

In tranen

De rechter veroordeelde de vrouw nu tot een rijverbod van zes maanden, een geldboete van 1.500 euro en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De beklaagde zelf loopt nog steeds op krukken en barstte in tranen uit. Door het ongeval raakte ze zelf heel zwaar gewond aan haar benen. Zo onderging ze al een bottransplantatie. Haar droom om professioneel truckchauffeur te worden, moet ze meer dan waarschijnlijk opbergen.