Vrouw (25) bezwijkt aan verwondingen na frontale botsing in Sint-Niklaas

13 augustus 2018

17u48

Bron: Belga 0 Een 25-jarige vrouw uit Beveren die gisterennamiddag als passagier betrokken raakte in een frontale botsing tussen twee auto's in Sint-Niklaas, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur in de Gentstraat in Sint-Niklaas. Bij het ongeval waren twee personenwagens betrokken, zegt het parket. "Een Peugeot bestuurd door een 28-jarige man uit Waasmunster kwam om een nog onbekende reden op het vak voor het tegenliggend verkeer terecht en veroorzaakte een aanrijding met een Toyota bestuurd door een 74-jarige vrouw uit Hamme. De passagier van de Peugeot, een 25-jarige vrouw uit Beveren, werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis waar zij in de loop van de nacht aan haar verwondingen overleed."

De bestuurster van de andere wagen raakte zwaar gewond, maar ze verkeert niet in levensgevaar. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.