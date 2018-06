Vrouw (22) zwaargewond na val van tiental meter tijdens rotsbeklimming in Hoei TTR

10 juni 2018

20u18

Bron: Belga 3 Een jonge vrouw is vannamiddag zwaargewond geraakt nadat zij bij het beklimmen van de rotsen van Corphalie in Hoei een tiental meter in de diepte was gevallen. Dat is van de plaatselijke brandweer vernomen.

De 22-jarige vrouw was lid van de alpinismeclub VBW. Met andere leden van de club was zij aan de beklimming begonnen. Bij de val liep ze een schedeltrauma op. Het slachtoffer werd per helikopter naar het ziekenhuis in Luik overgevlogen.