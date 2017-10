Vrouw (22) overleden na zware crash in gracht Mathias Mariën

09u26

Een 22-jarige vrouw uit Oostende is vanochtend in kritieke toestand afgevoerd na een zwaar verkeersongeval langs de Oostendse Steenweg in Houtave. De twintiger belandde met haar voertuig in het water en werd door een toevallige voorbijganger opgemerkt. Het is niet duidelijk hoelang de vrouw al in het water lag. In het ziekenhuis overleed de vrouw aan haar verwondingen.

Het was even voor 8 uur dat het voertuig werd opgemerkt in het vaartje langs de Oostendse Steenweg. De klap moet enorm geweest zijn. Volgens de eerste vaststellingen ramde de jonge vrouw eerst een vangrail, daarna een elektriciteitspaal en kwam ze pas dan in het water terecht.



Het is niet duidelijk hoe laat dat gebeurde. Mogelijk lag ze al enige tijd in het water. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en konden de vrouw uit het wrak - dat op zijn dak in de gracht lag - helpen. Ze werd ter plaatse lange tijd gereanimeerd en in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later overleed aan haar verwondingen.



Het parket van Brugge stelde een deskundige aan om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.

