Vrouw (21) om het leven gebracht in Geel: verdachte loopt nog vrij rond Jef Van Nooten

15u21

Bron: Eigen berichtgeving 32 Jef Van Nooten In de flat rechts onderaan werd het levenloze lichaam aangetroffen van een 21-jarige vrouw. In een appartement in het centrum van Geel is zondag een 21-jarige vrouw om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket in Turnhout.

Haar levenloze lichaam werd zondag aangetroffen door een familielid. Een autopsie bracht maandag aan het licht dat ze met kwaad opzet om het leven is gebracht. Over de precieze doodsoorzaak kan het parket in Turnhout nog niet communiceren. De politie kon nog geen verdachte arresteren.

