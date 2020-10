Vroeger slachtoffer van ‘Eveline’ getuigt: “Hij vroeg om geen klacht in te dienen, hij zou het nooit meer doen” SVL

09 oktober 2020

19u39

Bron: VTM Nieuws 0 ‘Eveline’, een Oost-Vlaamse man van 27, maakte niet alleen bekende slachtoffers. De man in kwestie sprak al jaren met andere mannen onder een fictieve naam om naaktbeelden te ontfutselen. Thomas (een fictieve naam, red.) getuigde anoniem bij VTM NIEUWS over hoe hij G.R. al jaren geleden ontmaskerde.

Thomas (een valse naam omdat het slachtoffer anoniem wenst te blijven, red.) leerde G.R. zes jaar geleden kennen. Niet veel later werd hij online gecontacteerd door een zekere Lisa. Ze beweerde een kennis van G.R. te zijn. “Het was een leuk gesprek met een aangename dame. Al snel werd ik gevraagd om via Kik - een app die ik tot dan niet kende - al iets verder te gaan. Later kreeg ik dan foto’s die zogezegd van Lisa waren en werd ik gevraagd of ik mee wou gaan in dat verhaal. Dat heb ik meteen geweigerd”, vertelt Thomas.

Thomas spreekt wel nog vriendschappelijk af met G.R. Wanneer ze een avond bij elkaar blijven slapen, merkt Thomas de volgende ochtend dat via zijn Facebookprofiel naaktfoto’s aan andere mannen gevraagd zijn. Op dat moment beseft Thomas dat G.R. zowel achter die daad als achter het profiel van Lisa zat. “De eerste momenten dat ik hem ermee confronteerde, ontkende hij de feiten. Maar hij bekende toch en vroeg om geen klacht in te dienen, omdat zijn leven op zijn kop zou gezet worden. Hij beloofde om het nooit meer te doen.”

Omdat G.R. zegt dat hij zich zou laten begeleiden, diende Thomas geen klacht in. Maar in de daaropvolgende jaren maakte G.R. toch nog andere slachtoffers, waaronder de 3 bv’s, met het alias ‘Eveline’. “Toen ik vanmorgen zijn initialen in de krant zag, wist ik dat hij het was”, is Thomas duidelijk. “Toen besefte ik dat ik toen al klacht had moeten indienen. Hij moest toen al geholpen worden zodat het nu zo ver niet was kunnen komen.” Toch blijft G.R. zijn rol in de zaak minimaliseren.

