Vrijwilligers vinden zaterdagavond meer dan 2.000 liter afval op strand: “Het was een oorlogszone” KVDS

09 augustus 2020

10u43 396 De Proper Strand Lopers – ook wel bekend als de Strandhelden – hebben bij een opruimactie zaterdagavond meer dan 2.000 liter afval gevonden. Dat meldden ze op sociale media. “Vandaag was dramatisch”, klinkt het ontdaan. “Dit was de meest hallucinante vertoning die we in drie jaar Strandhelden hebben meegemaakt. Dit was een oorlogszone.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vrijwilligers van de Proper Strand Lopers ruimen elke avond het strand op in Oostende en deelden gisteravond laat beelden van de actie, na een drukke dag aan zee. “We zijn nog bezig, maar de tussenstand is 2.150 liter afval”, schrijven ze. “Het was erg chaotisch. Velen liepen het strand meerdere malen af. Het zag eruit als een oorlogszone, onnoemelijk respect.”

Ongeloof

Volgens de vrijwilligers was het “verstand op nul zetten”. “We moesten ook helden tegenhouden, want ze waren wellicht nog bezig”, klonk het even voor middernacht. “Woede, onverschilligheid, verslagenheid, ongeloof… En toch ook hoop, want er werd spontaan geholpen hier en daar. Er waren schouderklopjes. Er was ook op het strand bij de vele badgasten een schaamte merkbaar.”





Er lag zo veel afval dat niet alles opgeruimd kon worden. “We kunnen niet zeggen dat we het gered hebben vandaag, maar de vloedlijn was onze main target en die lag er bij zonsondergang goed bij. De stadsdiensten waren er ook. Vuistjes werden gegeven. Tot morgen. Dubbel gemotiveerd. Ze gaan ons niet klein krijgen, wel een beetje vuil.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.