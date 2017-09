Vrijwilliger Maximiliaanpark legt klacht neer bij Comité P voor politiegeweld EB

20u07

Bron: Belga 0 BELGA Archiefbeeld van het Maximiliaanpark in Brussel. Een vrijwilliger van het Maximiliaanpark zegt dat hij maandag en vandaag door politieagenten is aangevallen. Er werd een klacht ingediend die door het Comité P zal worden onderzocht, stelt zijn advocaat Guillaume Lys.

Het eerste incident, waarover de krant La Capitale berichtte, vond maandagnamiddag plaats, even voor de verdeling van de maaltijden. De migranten vluchtten weg toen de politie aankwam. Nabil, de vrijwilliger in kwestie, zegt dat hij door een gearresteerde migrant werd benaderd om een misverstand uit te klaren door te vertalen naar het Arabisch. De migrant wou gewoon zijn schoenen aandoen alvorens hij werd meegenomen.

Het is een geïsoleerd incident, maar we willen niet dat de vrijwilligers door de politie onder handen worden genomen, dat ze bang zijn om naar het park te gaan en dat er een angstklimaat ontstaat Advocaat Guillaume Lys

Nabil denkt dat de politie verkeerdelijk dacht dat hij foto's kwam nemen, omdat hij zijn telefoon in de hand had. Hij zegt dat hij tegen een auto werd geduwd. Volgens hem filmden de politieagenten ook de vrijwilligers, en wisten ze alle foto's op zijn mobiele telefoon.

Er werd een proces-verbaal tegen hem opgesteld wegens het weigeren van identificatie en weerspannigheid tegenover de politiediensten. Zijn advocaat Guillaume Lys verklaarde dat zijn identiteitskaart en zijn vergunning werden gefotografeerd, en dat de vrijwilliger al enige tijd in contact stond met de politieagenten voor het Maximiliaanpark.

"Een beetje traumatiserend"

Hij voegt toe dat hij 101 belde opdat andere politieagenten ter plaatse zouden komen, maar zonder succes. "Hij was niet ernstig gekwetst, maar hij heeft zeker gezegd geslagen geweest te zijn. Hij werd tegen een politieauto geduwd en dat is iets dat een beetje traumatiserend is. (...) Het is een geïsoleerd incident, maar we willen niet dat de vrijwilligers door de politie onder handen worden genomen, dat ze bang zijn om naar het park te gaan en dat er een angstklimaat ontstaat."

Nabil diende de klacht dinsdag in bij een politiebureau, nadat een eerste politiebureau weigerde zijn verklaring te noteren. Wanneer de klacht morgen voor het Comité P wordt ingediend, zullen nog feiten die zich vandaag voordeden worden toegevoegd. Dan werd Nabil naar eigen zeggen tegen de grond gewerkt en onder meer geslagen op zijn rug en hoofd, tijdens een vergadering over de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdeling.