Vrijwillige motivatie om coronamaatregelen te volgen, stijgt opnieuw

05 mei 2020

17u29

Bron: Belga 0 De vrijwillige motivatie om de coronamaatregelen in ons land na te leven, neemt sinds 1 mei weer licht toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de motivatiebarometer van de UGent. "Er valt voorzichtig goed nieuws te melden", zegt professor Maarten Vansteenkiste. "De vrijwillige motivatie neemt weer licht toe. Zo'n 58 procent van de bevolking staat na de eerste dag van fase 1 van de exitstrategie volledig achter de maatregelen en dat na het dieptepunt van 51 procent eind april."

De groep psychologen van de UGent brengt al sinds het begin van de coronacrisis, en de lockdownmaatregelen die daar aan verbonden zijn, cijfers in kaart over de motivatie bij de bevolking om die maatregelen na te leven. Het motivatiedraagvlak voor de maatregelen, 81 procent bij de start, brokkelde week na week af, met een dieptepunt na de moeilijke persconferentie van 24 april. Eind april stond nog slechts 51 procent achter de maatregelen.

Communicatie rond mondmaskers

Nu is er evenwel weer goed nieuws te melden en is er sprake van een stijging naar 58 procent. "De belangrijkste reden zal de motiverende communicatie van de afgelopen dagen zijn", vermoedt Vansteenkiste. "Meteen na 24 april vond men de overheid heel veeleisend, de communicatie weinig samenhangend en ervoer men weinig steun van de overheid. Vorige week beging men opnieuw de fout rond de mondmaskers en was niets helder.”

“Maar sinds eind vorige week, op het ogenblik dat de verwarring rond de mondmaskers was uitgeklaard, werd de overheidscommunicatie opnieuw als meer motiverend ervaren. Het invoeren van mondmaskers en de duiding bij het waarom hiervan, deed de bevolking stilstaan bij haar motivatie, wat helpt verklaren waarom de vrijwillige motivatie sinds 1 mei licht is toegenomen."

Versoepeling van maatregelen

Een tweede verklaring voor de toegenomen motivatie is ongetwijfeld de versoepeling van de maatregelen op zichzelf. "De bevestiging van de aangekondigde versoepeling vorige week gaf de bevolking de nodige motivationele zuurstof", staat in het onderzoek te lezen. "Dankzij de versoepeling herwint de bevolking een deel van haar verloren vrijheid. De mensen die opnieuw gaan werken, komen in contact met een breder sociaal netwerk, wat ervoor zorgt dat de batterijen opnieuw kunnen worden opgeladen. Dankzij deze hernieuwde energie kan de bevolking zich blijven inspannen.”

In het verleden bleek de communicatie vanuit de Veiligheidsraad telkens een motivationeel scharniermoment te zijn

Concrete adviezen

Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en dus hopen de onderzoekers van de UGent dat de overheid doorgaat op het positieve elan van de voorbije dagen. “In het verleden bleek de communicatie vanuit de Veiligheidsraad telkens een motivationeel scharniermoment te zijn”, klinkt het. “We formuleren daarom concrete adviezen voor de overheid om op een motiverende wijze de bevolking in te lichten en te stimuleren om deze ‘volksmarathon’ te blijven volhouden.”

De onderzoekers van de afdeling ontwikkelingspsychologie aan de UGent doen daarom enkele aanbevelingen. “Organiseer drie verschillende persconferenties, telkens in een andere landstaal. Houd deze beperkt tot maximaal 15 minuten. De aandacht verslapt na een kwartier, zelfs vroeger”, zegt Vansteenkiste. “Wees transparant, maak een onderscheid tussen het waarom, het wat en het hoe van de maatregelen, toon vooral ook dankbaarheid naar de bevolking in je persmoment. Maar bijvoorbeeld steden en gemeenten kunnen bij de levering van mondmaskers ook een bedankingskaartje meesturen. Dat komt de motivatie ten goede en tot slot toon je menselijke kant.”

Niet enkel Covid-19 is een besmettelijk virus, dat is ook het geval voor de motivatie van de bevolking

Finaal wijzen de onderzoekers erop dat elke burger zichzelf in vraag moet stellen. “Reflecteer kritisch over je eigen motivatie. Door de meerwaarde voor het volgen van maatregelen voor jezelf helder te krijgen, worden de maatregelen dieper verankerd. Ze worden een onderdeel van je nieuwe levensstijl. Maak bij jezelf de bedenking dat als jij de maatregelen volgt, je blijk geeft van solidariteit. Je beschermt niet enkel je eigen gezondheid maar ook die van je naasten en andere burgers. Niet enkel Covid-19 is een besmettelijk virus, dat is ook het geval voor de motivatie van de bevolking”, klinkt het filosofisch.

