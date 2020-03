Vrijwillige leerkrachten voor noodopvang paasvakantie worden vlot gevonden JG

25 maart 2020

16u27

Bron: Belga 2 De lokale besturen vinden vrij gemakkelijk leerkrachten die op vrijwillige basis willen meehelpen met de noodopvang in de paasvakantie. Dat zegt directeur Jurgen Sprangers van Bataljong, een koepelorganisatie voor jeugdbeleid in steden en gemeenten.

De Vlaamse regering rekent op de steden en gemeenten om de noodopvang door te laten lopen in de paasvakantie. In die opvang zijn onder meer kinderen welkom van ouders die in de zorgsector werken of geen alternatief hebben, of kinderen die in een moeilijke thuissituatie leven.

Liefst vindt die noodopvang zoals nu in de scholen plaats, in dezelfde ‘contactbubbel’. Zo wordt vermeden dat nieuwe groepen kinderen of begeleiders met elkaar in contact komen en elkaar eventueel besmetten met het coronavirus. Ook zijn het liefst dezelfde begeleiders die zich over de kinderen ontfermen. Veel lokale besturen roepen dan ook op om minstens een vrijwillige leerkracht te hebben.

Zeker als ze zelf geen kinderen hebben, worden begeleiders tot nu toe vlot gevonden Jurgen Sprangers

"Die worden tot nu toe vlot gevonden, zeker als ze zelf geen kinderen hebben", zegt Sprangers. "De opvang vindt plaats in de school, de leerkrachten hebben de sleutels, kennen de infrastructuur en kennen de kinderen. De lokale besturen zorgen voor aanvullende begeleiding vanuit de buitenschoolse kinderopvang of de jeugddienst.”

Bataljong werkt samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan een draaiboek om de lokale besturen te helpen om de noodopvang in de vakantie te organiseren. Ook goede voorbeelden worden via Bataljong uitgewisseld.

Vakantiegevoel

Ook de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk draagt zijn steentje bij. Volgens directeur Jo Van den Bossche hebben jongeren zich gemeld om vrijwillig mee te helpen. De vzw wil dat de klemtoon tijdens de vakantie op spelen ligt. "Zo geven we die kinderen toch een klein beetje vakantiegevoel, iets wat in een thuissituatie wellicht beter kan. De opvang blijft immers op school", zegt Van den Bossche.

Als het mogelijk is, blijven dezelfde mensen van voor de vakantie ook tijdens de vakantie de noodopvang verzorgen. Maar als dat niet zou lukken, kunnen volgens Van den Bossche ook jongeren van de speelpleinwerking helpen.

Lees ook: Je eerste liefde missen, je eerste reis zien sneuvelen, je studiekeuze moeten maken... Hoe voelt het om 17 of 19 jaar te zijn in tijden van corona?