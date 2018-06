Vrijspraak voor zoon die eigen moeder probeerde te wurgen KG ADN

13 juni 2018

16u47

Een 29-jarige man die twee jaar geleden zijn eigen moeder probeerde te wurgen, is vrijgesproken voor poging tot doodslag. Volgens de rechter was hij niet toerekeningsvatbaar op het moment van de feiten.

Nick B. uit Leuven probeerde op 14 maart 2016 zijn moeder te vermoorden door haar te wurgen. Even na 9u30 belde hij zelf naar de politie en naar zijn vader. Hij vertelde dat hij tijdens een ruzie zijn moeder had geslagen en haar keel had dichtgeknepen. De toen 57-jarige vrouw werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze voor haar leven vocht. Ze had een hersenvliesbloeding opgelopen, fracturen in het gezicht en kneuzingen in de hals.

Psychose

Tijdens diverse verhoren herinnerde de zoon zich alleen in vlagen wat er gebeurd was. Het slachtoffer herinnerde zich zelf ook niets van de feiten. Uit het strafdossier bleek dat de feiten volgden op een ochtendlijke discussie of B. al dan niet zou gaan werken en over het nemen van medicatie in de vorm van een antipsychoticum. Volgens de zus had haar broer twee weken eerder een psychose ontwikkeld. De beklaagde werkte als consultant, maar had geen zicht op een nieuw project en dat leidde tot stress. Nog volgens zijn zus was B. hoogbegaafd en had hij nooit eerder fysiek geweld gebruikt.

De ouders waren gescheiden en de beklaagde verbleef sinds enkele dagen bij zijn moeder. Zij kantte zich tegen het nemen van antipscychotica en verkoos een alternatieve aanpak. De vader is apotheker en drong er bij zijn zoon op aan dat hij de voorgeschreven medicatie moest nemen. Iets wat hij op het moment van de feiten al enkele dagen niet gedaan had.

Begeleiding

De feiten zijn bewezen, maar volgens de rechtbank bevond de man zich tijdens de daad in een staat van geestesstoornis. Een internering werd niet aangeraden omdat niet aan de nodige voorwaarden werd voldaan, aldus de rechtbank.

De rechter oordeelde dat B. nood heeft aan begeleiding maar dat dit niet via het strafrecht moet gebeuren. Nick B. wordt nu psychiatrisch begeleid en er bestaat een noodplan bij opkomende psychose. De man woont bij zijn vader, het contact met de moeder is hersteld.