Vrijspraak voor hartpatiënt uit Bree die boerderij in brand stak EB

13u47

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De 71-jarige man uit Bree, die in 2014 een leegstaande boerderij in brand stak in Dilsen-Stokkem, handelde uit onweerstaanbare drang. Dat oordeelde de Tongerse strafrechter vandaag. Tijdens hun pleidooien vroegen zijn advocaat en zijn bewindvoerder de vrijspraak omdat de zware medicatie die de man na zijn hartoperatie moest slikken ervoor zorgen dat hij te kampen kreeg met waanideeën.

In 2012 verhuisde zijn zieke schoonmoeder uit haar boerderij aan de Hoogbaan in Dilsen-Stokkem naar de woning van haar dochter. Na haar overlijden vreesde de gepensioneerde man dat hij zijn deel van een erfenis moest afstaan aan zijn schoonfamilie en stak hij op 21 april 2014 de leegstaande boerderij van zijn schoonmoeder in brand. Enkele dagen nadien trok hij opnieuw naar de Hoogbaan om er met een ijzeren staaf drie ramen in te slaan. Ook uitte de gepensioneerde man verschillende bedreigingen aan het adres van zijn vrouw, zijn schoonbroer en een kennis.

Geen bedreiging voor de maatschappij

Een deskundige onderzocht de beklaagde en kwam tot de vaststelling dat hij geen bedreiging vormt voor de maatschappij maar wel verder psychisch begeleid moet worden. Volgens de verdediging kreeg de man door de medicijnen die hij na zijn zware hartoperatie kreeg een psychose en waanideeën. De man wist wel wat hij in 2014 deed maar kon toen niet weerstaan aan de drang om de boerderij in brand te steken en de bedreigingen te uiten. De rechter volgde die argumentatie en sprak hem vrij van de bedreigingen, vernielingen en brandstichting.