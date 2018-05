Vrijspraak voor doorverkopen van voetbalticket Club Brugge op zwarte markt HR

15 mei 2018

12u58

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 39-jarige man uit Blankenberge vrijgesproken voor de vermeende doorverkoop van een voetbalticket voor de wedstrijd Club Brugge-Manchester United. Het openbaar ministerie had 1.500 euro boete en een jaar stadionverbod gevorderd.

Op 26 augustus 2015 nam Club Brugge het in de voorronde van de Champions League op tegen Manchester United. Jeremy V. kon zeven tickets op de kop tikken, terwijl het eigenlijk de bedoeling was om slechts één ticket per supporter te verkopen. Het Jan Breydelstadion was helemaal uitverkocht.

Die bewuste avond vroeg een Irakees uit Aalst aan een steward of één ticket volstond om samen met een kind binnen te mogen. Op dat moment bleek dat de Iraakse man een ticket op naam van Jeremy V. had. De supporter verklaarde dat hij het kaartje van 30 euro op de zwarte markt voor een bedrag van 250 euro had gekocht. Jeremy V. kreeg een minnelijke schikking van 300 euro opgelegd, maar betaalde slechts een deel van het bedrag.

Kameraad

De verdediging vroeg de vrijspraak. "Hij wist helemaal niet af van die doorverkoop. Een kameraad had dat aanbod gekregen in een café in de buurt en handelde op eigen houtje", aldus mr Ellen Eneman. Het openbaar ministerie suggereerde dat V. die vriend wellicht had gevraagd om voor de feiten op te draaien.

De rechter oordeelde dat het wel degelijk geloofwaardig was, dat een vriend het bewuste ticket had doorverkocht en sprak Jeremy V. vrij.