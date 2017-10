Vrijspraak gevraagd voor politieman die treuzelde met tip aanslag Joods Museum MV

14u10

Bron: Belga 0 AFP Het Brusselse parket-generaal heeft maandag de vrijspraak gevraagd voor de politieman die te lang zou getalmd hebben om een tip over de aanslag op het Joods Museum door te geven aan de antiterrorismecel van de Brusselse federale gerechtelijke politie. De man werd in oktober 2015 door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel. "Het parket-generaal heeft duidelijk begrepen dat er nooit informatie is achtergehouden en dat geprobeerd is onze cliënt te laten opdraaien voor de fouten van anderen", klinkt het bij de advocaten van de politieman.

Na de aanslag op het Joods Museum, die op 24 mei 2014 vier dodelijke slachtoffers maakte, verspreidde het Brusselse gerecht beelden van de aanslag. In de dagen daarop kreeg een lid van de lokale informantendienst Brussel van de federale politie een tip. De tipgever zei de kalasjnikov op de beelden te herkennen als een wapen dat pas in het milieu zou zijn verkocht. De politieman kreeg van een hogergeplaatste officier de opdracht om onmiddellijk een vertrouwelijk rapport op te stellen, maar het Brusselse parket meende dat hij daarmee getalmd had, waardoor de antiterrorismecel van de federale politie niet op de hoogte was van de info. De vermoedelijke dader van de aanslag, Mehdi Nemmouche, slaagde er intussen in naar Frankrijk te vluchten.

Achteraf bleek dat de tip niet ging om het wapen waarmee de aanslag werd gepleegd, maar desondanks besliste het Brusselse parket de betrokken politieman te vervolgen. De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde de politieman in oktober 2015 tot twee maanden cel met uitstel, maar de verdediging ging meteen in beroep.

Vrijspraak

Maandag vroeg het Brusselse parket-generaal de vrijspraak voor de politieman.



"Het parket-generaal heeft duidelijk begrepen dat er nooit informatie is achtergehouden en dat er een probleem is geweest binnen de betrokken dienst, waarvoor men onze cliënt heeft willen laten opdraaien", zeggen meesters Sven De Baere en Sven Mary, de advocaten van de politieman. "Dat de parketmagistraat die in eerste aanleg optrad, persoonlijk betrokken was bij het onderzoek naar de aanslag, is daar ook niet vreemd aan."

De informatie van de tipgever zou nog dezelfde dag doorgegeven zijn, waarna de politieman en zijn oversten een dag later contact legden met de betrokken informant. Over dat contact volgde drie dagen later een debriefing, maar al snel bleek dat de informatie geen belang had voor het onderzoek naar de aanslag. Het verslag van de contacten met de tipgever bereikte het parket niet.

"Pas toen het parket ernaar vroeg, besefte men dat het was blijven liggen en is geprobeerd de schuld daarvoor in de schoenen van onze cliënt te schuiven", aldus de advocaten.



Het hof van beroep spreekt zich uit op 4 december.