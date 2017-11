Vrijgesproken broers Mohamed en Alee, alias de 'Visboeren', krijgen in beroep 14 jaar cel voor moordpoging EB

Het Antwerpse hof van beroep heeft de broers Mohamed (42) en Alee A. (35) uit Borgerhout, bijgenaamd de 'Visboeren', veroordeeld tot veertien jaar cel als opdrachtgevers voor de moordpoging op Abdelhakim E.M. (39). In eerste aanleg werden ze daar nog voor vrijgesproken. Het hof bevestigde de tien jaar cel die hun ingehuurde schutter Anass E.A. (29) gekregen had.

Er zat een serieuze haar in de boter tussen de Visboeren - zo genoemd omwille van hun drie viswinkels in Antwerpen - en Abdelhakim E.M., die als bijnaam 'Zotte Hakim' heeft. De aanleiding voor het conflict is nooit helemaal duidelijk geworden, maar moet mogelijk gezocht worden in het drugsmilieu.

Wat de aanleiding ook was, in de nacht van 20 op 21 juli 2013 kwam het tot een confrontatie op het Maarschalk Montgomeryplein in Borgerhout. Alee A. probeerde toen een eerste maal om Zotte Hakim te vermoorden met een mes. Die verweerde zich echter hevig, waardoor de Visboeren besloten om Anass E.A. in te schakelen.

Anass, die ook wel 'Gizzo' of 'Worteltje' wordt genoemd, had op 22 juli 2013 vier schoten afgevuurd op Abdelhakim, toen die de Turnhoutsebaan in Borgerhout overstak. Het slachtoffer kreeg twee kogels in het been. Hij herkende Anass, maar die betwistte dat hij de schutter was.

Bezwarend telefoonverkeer

Het telefoonverkeer met zijn broer Mohamed deed hem echter de das om. Uit de afgeluisterde gesprekken bleek volgens het hof niet alleen dat Anass achter de aanslag op Abdelhakim zat, maar ook dat de Visboeren hem daartoe de opdracht hadden gegeven. De broers A. beweerden Anass niet te kennen, maar getuigen uit hun entourage verklaarden dat zij en 'Worteltje' samen trainden in dezelfde fitness.

In eerste aanleg werden Mohamed en Alee A. nog vrijgesproken, maar het hof vond hun schuld bewezen en legde hen een gevangenisstraf van veertien jaar op. Hun broer Rachid (36) werd mee veroordeeld voor de confrontatie op het Maarschalk Montgomeryplein, waar hij een vriend van Zotte Hakim met een zaklamp op het hoofd had geslagen. Hij vliegt twee jaar achter de tralies, in eerste aanleg kreeg hij nog tien maanden met uitstel.

Naar Marokko gevlucht

Anass E.A., die verstek liet gaan, kreeg net zoals in eerste aanleg tien jaar cel. Hij was naar Marokko gevlucht, waar hij in 2016 gearresteerd werd op basis van een internationaal aanhoudingsmandaat na zijn veroordeling in eerste aanleg. Marokko weigerde hem uit te leveren, omdat hij naast de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit heeft. Maar het land zou wel bereid zijn geweest om de vervolging over te nemen. De rechtbank in Rabat zou hem in mei tot tien jaar cel hebben veroordeeld, maar het hof van beroep was daar bij de behandeling van de zaak nog niet van in kennis gesteld. Anass E.A. kan nog verzet aantekenen tegen zijn veroordeling in Antwerpen.