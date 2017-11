Vrijgelaten Franse snapchatter belooft terug te komen naar Brussel SPS

'Vargasss92', het pseudoniem van de Fransman die bekend is van Snapchat en die aan de basis lag van de rellen vandaag in Brussel, is vanavond laat opnieuw vrijgelaten. Op Snapchat gaf hij tekst en uitleg over de gebeurtenissen van vanmiddag. Hij vertelde onder meer dat alle aanwezigen heel vriendelijk waren, behalve twee of drie mensen die zich tot de politie hebben gericht. Hij kondigde verder aan dat hij terug naar Brussel wil komen, maar dan beter georganiseerd en met meer security. Hij verontschuldigde zich bij zijn fans en zei dat hij "gedegouteerd" was door de gebeurtenissen. "Ik heb zes uur in de wagen gezeten om vervolgens vijf uur in het politiebureau te zitten. Ik heb meer tijd met de politie doorgebracht dan met jullie. Vooral één bepaalde agent. Ik weet niet wat ik hem heb misdaan. Ik heb veel respect voor de politie, want er zitten er veel goede tussen, maar die ene? Ik weet niet wat er mee scheelde."