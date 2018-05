Vrijgelaten Antwerp-hooligan: “Wat is er mis met freefights?” Patrick Lefelon

04 mei 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hooligans die “in onderling overleg op faire wijze met elkaar op de vuist gaan”, zien niet in wat zij fout doen. “Ik ben nog niet zo zeker dat deze freefights illegaal zijn”, zegt advocaat Mounir Souidi die de Antwerpse broers Nathan en Sebastiaan S. bijstaat.

Nathan S. is pas eergisteren ondervraagd over zijn rol in de freefights van Antwerp-hooligans met de harde kernen van Brugge, Gent, Genk en Lokeren. De man was vorige donderdag, toen de recherche 14 verdachten van freefights arresteerde, met vakantie in Marbella.

Advocaat Mounir Souidi: “Nathan S. heeft bekend dat hij aan freefights heeft deelgenomen. Hij ziet het probleem niet. Alle deelnemers aan freefights doen dat na onderling overleg, en op een faire wijze. Het Antwerpse parket haalt een wet van 1934 over de privémilities boven om de beoefenaars van deze ‘afwijkende’ hobby te vervolgen. Dat wil al iets zeggen. Ik stel ook vast dat andere parketten, bv. uit Gent en Brugge, géén onderzoek doen naar hun hooligans. Alleen die van Antwerp en Beerschot worden aangepakt.”

Persfotograaf

Nathan S. werd na ondervraging door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten. Zijn broer Sebastian S. blijft samen met vijf andere Antwerp-hooligans wél in de cel. Zij hebben beroep aangetekend tegen hun verlengde opsluiting. Sebastian S. werkt als persfotograaf voor De Standaard. Hij was bij freefights aanwezig als fotograaf, niet als deelnemer aan de gevechten.

Advocaat Souidi: “Sebastian was dankzij zijn contacten aanwezig op die freefights die in het geheim worden georganiseerd. Hij heeft zeer veel foto’s gemaakt. Die foto’s zijn nog niet in de kranten verschenen maar hij wil daar in een latere fase wel iets mee doen. Bijvoorbeeld een tentoonstelling over het fenomeen ‘freefights’ organiseren.”