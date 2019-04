Vrijdaggebed Grote Moskee Brussel nu ook in het Frans kv

11 april 2019

19u08

Bron: Belga 1 Tijdens het vrijdaggebed in de Grote Moskee in Brussel, het tweede onder leiding van de Moslimexecutieve, zal de imam deze week ook in het Frans preken. Dat meldt het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag.

Op vrijdag 5 april preekte een imam die enkel Arabisch sprak en die betaald werd door het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop kwam commentaar, maar minister Geens vroeg maandag om de executieve toch een beetje krediet te geven, en het vertrouwen te behouden.

Volgens het kabinet van Geens heeft de Moslimexecutieve voor het tweede vrijdaggebed een andere imam aangesteld. Alle heilige teksten, de Koran en Hadith, worden eerst in het Arabisch uitgesproken en vervolgens vertaald in het Frans door dezelfde imam.



De Grote Moskee in Brussel is sinds eind maart tijdelijk in handen van de Moslimexecutieve. Voordien werd de moskee geleid door het Islamitisch en Cultureel Centrum van België (ICCB), maar de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen op 22 maart had aanbevolen het beheer van de Grote Moskee te veranderen, omdat het te dicht zou staan bij Saoedi-Arabië en het salafisme in ons land zou promoten.

Volgens een rapport van de parlementaire onderzoekscommissie is het aantal erkende imams veel te beperkt, en moet er een reëel studieprogramma voor hen worden uitgewerkt. "Ze zouden op zijn minst één Belgische landstaal machtig moeten zijn en vertrouwd moeten zijn met de fundamentele waarden en rechtsbeginselen van België.”