Vrij beroep meer in trek dan handelaar onder zelfstandigen ES

29 augustus 2019

14u41

Bron: Belga 0 Binnenland Vrije beroepen, zoals advocaat en psycholoog, zijn in ons land erg in trek. Onder de zelfstandigen waren er vorig jaar meer vrije beroepers dan handelaars, zoals bakkers. Vooral vrouwen lijken voor een vrij beroep te kiezen. Dat meldt de Federatie Vrije Beroepen (FVB) in haar jaarlijkse studie "Polsslag".

België telde vorig jaar in totaal 1.112.646 zelfstandigen, waarvan 119.000 starters. Lange tijd was de handel de sector waarin het grootste aantal zelfstandigen actief waren, maar nu is de sector van de vrije beroepen met 341.936 zelfstandigen groter geworden dan de handel met 327.090 zelfstandigen.

Enorme concurrentie

Er waren vorig jaar 33.433 starters in een vrij beroep. Dat is een terugval van 3,63 procent tegenover 2017, maar die daling is niet negatief voor de FVB. "De massale groei van het aantal vrije beroepers de voorbije jaren heeft een enorme concurrentie tot gevolg waardoor het voor alle gevestigde vrije beroepers moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden", zegt voorzitter Marieke Wyckaert. "Het feit dat het aantal starters in het vrije beroep licht afneemt tot een niveau vergelijkbaar met de andere sectoren, is eerder geruststellend.”

Vervrouwelijking van het vrije beroep

De trend van de vervrouwelijking van het vrije beroep zet zich ondertussen voort. Voor het zesde jaar op rij zijn er meer vrouwen dan mannen gestart. Nu zijn nog maar 55 procent vrije beroepers mannen.

Het aandeel van de vrouwelijke starters is het opvallendst bij de paramedische beroepen, zoals logopedisten, kinesitherapeuten en psychologen, waar 83,01 procent van de starters vrouwen waren. In de fiscale- en vastgoedsector zijn vrouwen met 23,20 procent weinig vertegenwoordigd.