Vriendin van man die door politie werd neergeschoten in Gent: "Er was geen enkele aanleiding, hij dreigde helemaal niet met mes" Wouter Spillebeen

07 juni 2018

19u50

Bron: eigen berichtgeving 0 De vriendin van de 33-jarige man uit Gent met de Nigeriaanse nationaliteit die maandagavond werd neergeschoten door de politie, beweert in het VTM-nieuws dat hij helemaal niet met een mes dreigde.

Volgens het parket Oost-Vlaanderen meldden verschillende getuigen onafhankelijk van elkaar dat de man agressief was en mensen bedreigde met een mes. Daarna zou hij in een wagen gesprongen zijn en de bestuurster ook bedreigd hebben.

"Dat klopt niet", zegt de vrouw, die al twee jaar een relatie heeft met de man. "Hij had helemaal geen mes vast, er was geen enkele aanleiding om te schieten." De man zelf zegt via zijn advocaat formeel dat hij op geen enkel moment een mes vast had.

Op de Zwijnaardsesteenweg kwam de wagen tot stilstand en ontstond het schietincident. De man werd aanvankelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar herstelt intussen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog.