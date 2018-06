Vriendin van man die door politie werd neergeschoten in Gent: "Er was geen enkele aanleiding, hij dreigde helemaal niet met mes" Wouter Spillebeen Lore Michiels Faroek Özgünes

07 juni 2018

19u50

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 96 Heeft de politie van Gent maandagavond zonder aanleiding een Nigeriaanse man neergeschoten? “Ja”, zegt de vrouw die bij hem was. De vriendin van de neergeschoten 33-jarige man uit Gent met de Nigeriaanse nationaliteit beweert anoniem in het VTM NIEUWS dat hij helemaal niet met een mes dreigde. Ze wil nu een klacht indienen.

Maandagavond schoot de politie in de wijk Nieuw-Gent de passagier van een auto neer. Volgens het parket Oost-Vlaanderen meldden verschillende getuigen onafhankelijk van elkaar dat de man agressief was en mensen bedreigde met een mes. Daarna zou hij in een wagen gesprongen zijn en de jonge bestuurster ook bedreigd hebben. Er werd gedacht dat hij haar gijzelde.

"Maar daar klopt niets van", getuigt de vrouw, die al twee jaar een relatie heeft met de man. “Op het moment van de feiten waren we op weg naar de dokter. Ik reed zelf, ik zat achter het stuur. Op een bepaald moment stonden we stil voor de rode lichten en uit het niets, zonder waarschuwing, werden we beschoten”, vertelt ze. "Hij had helemaal geen mes vast, er was geen enkele aanleiding om te schieten."

De man werd aanvankelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar herstelt intussen. Hij is niet aangehouden. Ook hij bevestigt het verhaal van zijn vriendin, zegt zijn advocaat Jetze Landuyt. “Hij heeft op geen enkel ogenblik iemand bedreigd. Hij had ook op geen enkel moment een mes vast.” De jonge vrouw wil het er niet bij laten en gaat een klacht indienen tegen de politie van Gent. “Ik ben vastberaden dat gerechtigheid hier zal geschieden.”