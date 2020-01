Vriendendienst eindigt als vluchtmisdrijf: man laat Porsche Cayenne achter na botsing LSI - LDO - KBD - EDG

24 januari 2020

12u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Deze week in de politierechtbank Een man die als vriendendienst de beschonken eigenaars van een Porsche Cayenne met hun voertuig naar huis bracht, heeft in Izegem een ongeval veroorzaakt en zette het op een lopen. Vluchten deed ook een zeventiger in Ename (Oudenaarde). Hij reed in zijn eigen straat tegen de auto van één van zijn buren en ging zich thuis verschuilen. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Een 49-jarige mag één maand niet autorijden en moet 1.600 euro boete betalen. Na een botsing in het centrum van Izegem liet hij een Porsche Cayenne zomaar achter. Op 12 juli 2019 voerde Foudil F. als vriendendienst de eigenaars van een Porsche Cayenne met hun eigen auto naar huis omdat ze teveel gedronken hadden.



De man was de automatische versnellingsbak niet echt gewoon en voerde in de Nieuwstraat in Izegem rare manoeuvres uit. Toen hij plots bruusk remde, knalde een 33-jarige dame met haar wagen tegen de Porsche. Foudel F. stapte net als de anderen uit maar ging plots op de loop. De eigenaars liet hij met hun wagen achter. Vluchtmisdrijf, zo oordeelde de politierechter en dat was niet voor het eerst.



Vooraleer de Izegemnaar opnieuw met de auto zal mogen rijden, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psyhologische proeven. De vrouw die op de Porsche reed, bleek teveel gedronken te hebben. Zij kwam er met een boete van 800 euro en een rijverbod van acht dagen vanaf. (LSI)

Definitief rijverbod voor bestuurder die tegen auto van buur rijdt en huis in vlucht

Een 76-jarige man uit Ename heeft van de politierechter een definitief rijverbod gekregen. De man reed in zijn eigen straat tegen de auto van één van zijn buren en vluchtte daarna zijn huis binnen.

Een buur zag hoe de man eerst nog de schade aan de auto’s bekeek, waarna de bestuurder gewoon terug naar huis ging. Toen hij uiteindelijk de deur opendeed voor de politie, bleek hij 2,34 promille alcohol (zo’n 10 glazen) in zijn bloed te hebben.



Volgens zijn advocaat is het niet bewezen dat de man al gedronken had voor de aanrijding, want hij zou in de drie uur na het ongeval thuis alcohol genuttigd hebben. Ondertussen zou de man geen alcohol meer drinken, maar de politierechter legt hem nog 1.600 euro boete op, waarvan de helft met uitstel. De bestuurder is ongeschikt verklaard om nog met een voertuig te rijden. (LDO)

Geruilde bromfiets blijkt opgefokt: jongeman krijgt rijverbod

Een gezin uit Grimminge (Geraardsbergen) voelt zich “opgelicht door onze buur”, verklaarden ze in de politierechtbank. De nu 18-jarige zoon reed toen hij nog minderjarig was met een opgefokte bromfiets. Die was van de buurman, maar op vraag van hem hadden ze geruild van tweewieler.



“We hebben onze brommer eerst nog helemaal in orde laten zetten en hebben dan geruild. We hebben zelfs nog geld toegestoken”, vertelt de familie. “In ruil kregen we de brommer van de buurman. Hoewel hij had gezegd dat de brommer in orde was, bleek hij opgefokt en er waren nog kosten aan. We zijn eigenlijk opgelicht door onze buurman. Het was onze bedoeling om de brommer opnieuw in orde te laten stellen, dus onze zoon zou er niet mee rijden.”

Uiteindelijk waagde de zoon zich toch aan een ritje naar de bank, en hij werd meteen betrapt. De brommer kon 73 kilometer per uur rijden, veel sneller dan waarvoor hij gebouwd was. De politierechter legt de jongeman een boete van 800 euro en een rijverbod van 45 dagen op. De ouders zijn burgerlijk aansprakelijk, dus als de zoon de boete niet betaalt, moeten zij dat doen. (LDO)

Bestuurder eindigt wintercarnaval met zwaar ongeval

Een bestuurder die in 2019 het wintercarnaval Bommelfeesten heeft gevierd in Ronse, heeft zich moeten verantwoorden in de politierechtbank. De man veroorzaakte op de terugweg een zwaar verkeersongeval omdat hij te veel gedronken had en in slaap was gevallen. De man was niet van plan om nog naar huis te rijden, maar hij raakte de vriend waar hij bij zou blijven slapen kwijt in het feestgewoel. Hij besloot dan toch de rit naar huis af te leggen, maar dat eindigde in een crash. De man blies nadien 2,37 promille. De politierechter legt hem een boete van 1.400 euro en een rijverbod van één maand en acht dagen op. (LDO)

Nachtje stappen eindigt in gracht: bestuurder krijgt rijverbod en alcoholslot

Een avondje stappen in nachtclub Bar A Bar in Oudenaarde is voor een man in de politierechtbank geëindigd. Hij belandde na acht biertjes met zijn auto in de gracht, al beweert hij zelf dat iemand anders met zijn auto reed.

De man was volgens zijn advocate niet van plan om zelf naar huis te rijden. Hij wilde een taxi bellen, maar iemand die hij net had ontmoet stelde voor om hem naar huis te voeren. “In het uitgaansleven raak je snel met elkaar bevriend en dan vertrouw je elkaar blijkbaar ook snel”, legt de advocate van de bestuurder uit. “Een tijd later wordt mijn cliënt in een gracht wakker op de passagierszetel van zijn auto met zijn gordel aan. Hij is alleen in de auto en hij probeert uit te stappen, maar door de zwaartekracht valt hij naar de bestuurderskant. Een omstaander moet hem helpen om uit de auto te kruipen.”

De advocate benadrukt dat de man niet zelf heeft gereden. “Dat zijn rechterschouder gekneusd is, daar is bewijs van. De gordel aan de passagierskant draag je over de rechterschouder, de gordel aan de bestuurderskant niet.”

De politierechter is wel van oordeel dat de man zelf met de auto reed. Hij baseert zich daarvoor op het feit dat de man alleen in de auto zat op het moment dat de omstaanders hem kwamen helpen. De bestuurder verklaarde eerder ook dat hij alleen is vertrokken naar huis. De man moet nu een effectieve boete van 2.800 euro betalen en een rijverbod van drie maanden en acht dagen ondergaan. Hij krijgt ook een alcoholslot voor een periode van twee jaar en als hij opnieuw met de auto wil rijden, moet hij opnieuw slagen voor zijn rijexamens en een medische en psychologische proef. (LDO)

Fikse geldboete en rijverbod voor bestuurder die met 200 per uur over E17 vlamt

C.G. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro na een stevige snelheidsovertreding op de E17 in Lokeren. G. was op het moment van de feiten op weg naar een vakantiehuisje in de bossen van Oud-Turnhout. Het was laat op de avond en er was geen verkeer op de baan waardoor hij stevig het gaspedaal induwde. Een anonieme politiewagen was echter wel nog aanwezig en reed maar liefst 7 kilometer lang achter de man met hoge snelheden. Uiteindelijk kon hij aan kant gezet worden door de politie en bleek hij ook nog licht geïntoxiceerd te zijn na een restaurantbezoek.

De man zelf had geen excuses voor de overtreding en zegt dat hij er in het vervolg beter op wil letten. C. was echter ook niet aan zijn proefstuk toe. Naast de geldboete kreeg de man ook een rijverbod van drie maanden opgelegd. (KBD)

Ex-schepen krijgt voorwaardelijke celstraf en twee jaar rijverbod voor vluchtmisdrijf

De gewezen Gentse schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a) heeft van de politierechtbank deze week een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekregen en een rijverbod van twee jaar. Hij veroorzaakte kort na zijn pijnlijke politieke exit - hij greep net naast een nieuwe schepenpost en stopte prompt met politiek - een ongeval, waarbij een fietser zwaargewond raakte en vluchtte met zijn dienstauto.

Kort na zijn mededeling reed hij na een etentje een fietser aan ter hoogte van de Burggravenlaan. Het slachtoffer kwam ten val en Tapmaz vluchtte weg in zijn Volvo van de stad die hij nog steeds ter beschikking had. Getuigen zagen de wagen van Tapmaz zwalpen over de weg. Zijn wagen werd teruggevonden in de parking van de Vrijdagmarkt. Tapmaz werd opgepakt en ondervraagd en vluchtte naar Turkije van zodra hij mocht beschikken.

De rechtbank legde Tapmaz een forse straf op. Hij kreeg zes maanden cel met uitstel, een rijverbod van twee jaar en een boete van 4.800 euro, waarvan 400 euro met uitstel. Hij moet zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Tapmaz wou geen commentaar geven op het vonnis. Hij bevestigt wel dat er beroep wordt aangetekend. (EDG)