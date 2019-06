Vrienden vermiste Théo: “We kunnen niet geloven dat hij stomdronken was” Redactie

27 juni 2019

13u13

Bron: VTM Nieuws 1

De beste vrienden van de vermiste student Théo Hayez kunnen niet geloven dat hij stomdronken was op de avond dat hij verdween in het Australische Byron Bay - intussen bijna vier weken geleden. Zo kennen ze hem niet. Dat zeggen ze in een exclusief interview met ons actuamagazine Telefacts. De vrienden hadden zeer regelmatig contact met Théo tijdens zijn reis door Australië.

Telefacts Zomer, aflevering ‘Waar is Theo Hayez’ vanavond bij VTM.