Vrienden verhoord van tiener (15) die overdosis xtc nam TVDZM

01 juli 2019

00u00 0 Een 15-jarige jongen uit het Vlaams-Brabantse Keerbergen is nog steeds in levensgevaar nadat hij vorige week een overdosis xtc nam. Afgelopen maandagavond bezocht hij samen met een zestal vrienden een natuurpark in Sint-Katelijne-Waver.

Daar werden vermoedelijk drugs gebruikt, want de jongeman werd plots onwel en verloor het bewustzijn. Hij werd in allerijl naar de spoedafdeling van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden gebracht, waar hij in een coma belandde. De artsen stelden er vast dat hij amfetamines in het bloed had, later bleek dat het om xtc ging.

Vrijdag werd de tiener overgebracht naar het UZ Leuven, maar zijn gezondheidstoestand is niet gewijzigd. "Hij is nog steeds kritiek", bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Dat heeft meteen na de feiten een gerechtelijk onderzoek geopend. Wat er exact gebeurde, wordt nog verder onderzocht.

De andere jongeren die aanwezig waren, werden intussen door agenten van de politiezone Bodukap verhoord. Of ook zij onder invloed waren van drugs, en vanwaar de drugs afkomstig waren, is niet duidelijk. Het parket is voorlopig karig met commentaar.