Vrienden van Sanda Dia op zoek naar de waarheid: “Als je weet wat er daar gebeurd is, dan moet je dat gewoon zeggen”

01 september 2020

14u06

Bron: Telefacts NU 2 Lucas Serrien, de beste vriend van Sanda Dia, vraagt de leden van studentenclub Reuzegom om eerlijk te zijn. “Wij willen gerechtigheid”, zegt hij bij Telefacts NU. “Als je weet wie er daar schuldig is geweest en wat er daar allemaal gebeurd is, dan moet je dat gewoon zeggen.”



Lucas en Sanda, die al bevriend waren sinds hun twaalfde, zagen elkaar voor het laatst toen Sanda gekleed in apostelkleed rozen aan het verkopen was. Dat was in het kader van de studentendoop waaraan Sanda deelnam. Later die dag zouden Sanda en zijn twee medeschachten ad fundums moeten drinken totdat ze tegen de grond gingen. Om de volgende dag in de bossen van Vorselaar de meest lugubere, wansmakelijke rituelen te ondergaan. Met de dood tot gevolg.



Iets wat Lucas niet kan begrijpen: “Ik weet dat Sanda wel zou ingrijpen als iemand het zo moeilijk heeft. En dat niemand dat voor hem heeft gedaan van die 18 jongens, dat is iets dat mij heel veel pijn doet.” Daarom dringt hij aan op eerlijkheid bij de leden van Reuzegom. “Als ik één boodschap moet geven dan is dat, zoals Justice For Sanda eigenlijk zegt, dat wij gerechtigheid willen. Als je weet wie er daar schuldig is geweest en wat er daar allemaal gebeurd is, dan moet je dat gewoon zeggen. Dat kan ons alleen maar helpen in het verwerken, waar we nog steeds mee bezig zijn eigenlijk.”

