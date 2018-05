Vrienden van familie getuigen na tragisch ongeval met 2-jarige kleuter: "Ouders wilden samen met Mawda en broertje naar Groot-Brittannië vluchten" Stephanie Romans

17 mei 2018

22u34 5 Het gerecht onderzoekt de doodsoorzaak van de Iraaks-Koerdische peuter die overleed bij de achtervolging van een mensensmokkeltransport op de snelweg in Namen. De migranten zouden de tweejarige Mawda uit het raam van een bestelwagen hebben gehangen om de politiewagens op afstand te houden. "Een ding is zeker: het meisje stierf níet door de kogels die de politie op het busje afvuurde", aldus het parket.

Een patrouille van de wegpolitie komt woensdagnacht rond 2 uur een bestelwagen tegen op E42, ter hoogte van parkeerterrein Hulplanche in Namen. De agenten vinden het kenteken van de Peugeot Boxer opvallend. De nummerplaat staat op naam van iemand die gekend is bij het gerecht. Is dit een valse nummerplaat? Ze willen controleren en doen een stopteken. De bestuurder van de bestelwagen negeert dat en rijdt aan hoge snelheid weg in de richting van Bergen.

