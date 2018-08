Vrienden, familie of spontane sollicitatie: langs deze kanalen vinden jongeren een job kg

28 augustus 2018

17u26

Bron: Belga 0 Een rechtstreekse sollicitatie of wat hulp van familie of vrienden: zo vindt de helft van de 15- tot 34-jarigen een job. Dat blijkt uit cijfers die het Belgische statistisch bureau Statbel dinsdag heeft gepubliceerd.

Uit de studie blijkt dat 26 procent van de ondervraagde jongeren aan werk raakte dankzij een rechtstreekse sollicitatie, en 24 procent via familie of vrienden. Andere belangrijke kanalen zijn jobadvertenties (17 procent) en een uitzend- of selectiekantoor (10 procent). Acht procent werd zelf geselecteerd door de werkgever, zeven procent kwam via zijn onderwijsinstelling aan een job en zes procent slaagde erin een job te vinden via een openbare dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) of de lokale werkwinkel.



Hoe jongeren een baan vinden, hangt volgens Statbel voor een deel af van de achtergrondkenmerken van de jongere zelf, en de sector waarin men tewerkgesteld wordt. "Afhankelijk van het onderwijsniveau, de leeftijd, het geslacht en de sector waarin iemand werk zoekt, worden bepaalde kanalen meer of minder ingezet", stellen de statistici vast.

Opleiding speelt rol

Zo schakelen laaggeschoolde jongeren meestal familie, vrienden of kennissen in. 36 procent van hen vond op die manier een job, terwijl slechts 15 procent van de hooggeschoolden op die manier aan werk raakte. Omgekeerd raken hooggeschoolden veel vaker aan de slag met behulp van een spontane sollicitatie (28 procent) of advertentie (21 procent).



Ook leeftijd en geslacht spelen een bepaalde rol. Hoe jonger, hoe vaker men een beroep doet op familie of vrienden om een baan te pakken te krijgen. Vrouwen (28,8 procent) raken vaker aan de slag via rechtstreekse sollicitaties (28,8 procent) dan mannen (24 procent), maar die vinden dan weer vaker een baan via vrienden of familie (26,3 tegen 23,1 procent).

Mannen versus vrouwen

Er is daarbij sprake van een duidelijke link met de sector waarin vrouwen en mannen vaak tewerkgesteld worden, weet Statbel. Mannen gaan bijvoorbeeld vaker aan de slag in de industrie, en daar spelen persoonlijke contacten een belangrijke rol, net zoals werkgevers die mensen direct contacteren. Vrouwen belanden vaker in sectoren als het onderwijs en de non-profit, waar mensen meer worden aangeworven na rechtstreekse sollicitaties, via advertenties en onderwijsinstellingen.

Meer over Statbel

werk

samenleving

Actiris

VDAB