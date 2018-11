Vrienden en familie nemen afscheid van Sharon (22), die stierf na crash met ex Hans Verbeke

10 november 2018

11u56

Bron: Eigen berichtgeving 127 In een bomvolle Sint-Michielskerk in het West-Vlaamse Boezinge is vanmorgen afscheid genomen van de 22-jarige Sharon Gruwez.

Het meisje overleed vorige week na een zwaar verkeersongeval in Vleteren. Ze zat als passagier in de auto van haar ex-vriend Davy K. (29), die haar even voordien op een vriendenuitje was komen halen en zich vrij agressief gedroeg tegenover haar vriendinnen.

Voor de kerk stond de rallywagen waar het meisje tien dagen voor het ongeval nog een wedstrijd mee reed én won, als co-piloot van haar papa. Het was die vader die vanmorgen de kist van zijn dochter hielp binnendragen.



Ook Belgisch rallykampioen Vincent Verschueren had zijn Skoda Fabia naar Boezinge laten brengen, als eerbetoon aan Sharon. Op de kist lag het rallypak van Sharon en een zwarte helm.



De familie van Sharon stelde zich eerder deze week al burgerlijke partij tegen de jongeman, waardoor nu een onderzoeksrechter is aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.