Vriend van Tanja Dexters riskeert celstraf voor ongeval met vluchtmisdrijf: “Zo rijd je geen twee keer zonder dat er doden vallen” Stéphanie Romans en Jef Van Nooten

29 november 2019

15u51 0 Het openbaar ministerie eist een celstraf tegen autohandelaar Michaël Peeters. De vriend van ex-miss België Tanja Dexters staat terecht omdat hij een ongeval veroorzaakte op de snelweg en vertrok voor de politie vaststellingen kon doen. Peeters geeft toe dat hij roekeloos reed, maar ontkent dat hij wegvluchtte voor de politie. “Een celstraf? Da’s van de pot gerukt.”

“Meneer Peeters, toen ik de beelden van de verkeerscamera’s bekeek, liepen de rillingen over mijn rug. Weet u nog hoe snel u ging?” Michaël Peeters kan het de politierechter van Turnhout niet vertellen. “Ik weet het niet. Echt niet.”

Politierechter Paul Draulans probeert te begrijpen wat de handelaar in luxewagens bezielde toen hij in maart over de E313 in Olen raasde. Hij slalomde door het verkeer, haalde in langs rechts en reed over de pechstrook. Zijn Jaguar, met vriendin Tanja Dexters in de passagiersstoel, eindigde na een botsing met een Volkswagen in de berm. De bestuurder van die auto raakte lichtgewond. Peeters brak zijn pink.

“Zelfs als ik een MUG zo voorbij zo zien razen, zou ik denken: die overdrijft toch een beetje. Zo’n rit maak je geen twee keer zonder dat er doden vallen. Wat denkt u zelf, als u die beelden ziet?”, vraagt de rechter. Peeters zucht: “Niet acceptabel.”

“Ik weet wel dat u hier niet terechtstaat voor intoxicatie achter het stuur”, gaat de rechter verder. “Toch krijg ik wel het gevoel dat er een zweem van alcohol en drugs rond hangt.” Peeters ontkent dat hij onder invloed was. Er is geen test die dat aantoont. “Ik vraag me wel af wat ik erger vind”, zegt rechter Draulans. “Dat u zo rijdt omdàt u onder invloed bent, of dat u zo rijdt terwijl u niét onder invloed bent. Waarom reed u toch zo? Waarom?”

“Paniek”, antwoordt Peeters. “Tanja moest om 19 uur bij de dokter zijn. We waren wat laat vertrokken omdat ik nog bezig was met een klant. In de auto voelde Tanja zich alsmaar zieker. Ik had haast en heb verkeerd gehandeld. Dat spijt me. Ik heb er geen excuses voor.”

Rechter Draulans dringt aan. “Als ze echt zo ziek was, waarom liet u uw zieke vriendin dan achter langs de kant van de weg? Wie doet dat nu?”

Peeters: “Ik was in shock.”

“Summum van een vluchtmisdrijf”

“De houding van de beklaagde is anti-sociaal, immoreel en arrogant”, moppert procureur Luc Daeleman. Hij eist een celstraf die kan oplopen tot drie jaar. Daarnaast riskeert Peeters 40.000 euro boete en een levenslang rijverbod. “We hebben hier te maken met het summum van een vluchtmisdrijf. Het had trouwens niet veel gescheeld of we hadden te maken met een diefstal met geweld. Want u heeft niet alleen iemand gebeld om u te komen halen. U heeft ook nog een hulpverlener bedreigd.”

Daeleman verwijst naar de ambulancier die Peeters filmde toen hij wilde vertrekken. Peeters en een vriend die hem kwam ophalen eisten dat de hulpverlener de beelden op zijn smartphone zou wissen.

Peeters’ advocaten Jan Surmont en Omar Souidi moeten lang op hun tong bijten. Ze benadrukken dat Peeters al vijftien jaar een vlekkeloos parcours rijdt. Ze vragen de vrijspraak voor het vluchtmisdrijf. “Hij is pas 35 minuten na het ongeval vertrokken. De politie was toen al aanwezig, maar moest wachten op de cameraploeg van Luk Alloo. Een schande, noem ik dat. U kan iemand niet verwijten dat hij niet wacht, omdat de politie wacht”, aldus de verdediging. “Als u toch besluit hem te veroordelen, vragen wij een straf met uitstel. Onze cliënt is al gestraft door het mediacircus na het ongeval. Hij is door de importeur al op het matje geroepen en zou bij een veroordeling zijn concessie kunnen verliezen. Dit was een eenmalige misstap.”

Michaël Peeters vindt de strafeis overdreven: “Een celstraf is van de pot gerukt. Ik leg jaarlijks 45.000 kilometer af en heb in vijftien jaar geen enkel ongeval gehad.”