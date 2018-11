Vriend van schutter in fitnessmoord ontkent dat hij mededader is en wil werkstraf TTR

08 november 2018

14u47

Bron: Belga 0 Sven V. uit Menen ontkent dat hij een mededader is in de zogenaamde "fitnessmoord" waarin de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. het leven liet. Hij was erbij toen het dodelijke schot viel. "Maar daarom is hij geen mededader", zo heeft zijn advocaat Frank Scheerlinck vandaag gepleit.

Op 15 augustus 2016 wilde het West-Vlaamse Kartel 13, bestaande uit Tom K., Leander W. uit Moorslede en Sven V. uit Menen, een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren. De deal moest aanvankelijk plaatsvinden in een woning, maar verhuisde naar de Audi A5 van de Antwerpenaren op een parking in Dadizele. Daar liep het uit de hand. De drie West-Vlamingen waren wantrouwig en namen twee geladen wapens mee. Toen Elias K. met een matrak begon te zwaaien, trok Tom K. het vuurwapen en schoot hij. Elias werd dodelijk getroffen. Zowel het Kartel 13 als de twee Antwerpse kompanen van het slachtoffer vluchtten weg, zonder hulp te bellen.

Omdat, volgens de Ieperse rechtbank, het slachtoffer zijn dood zelf had uitgelokt, kreeg schutter Tom K. slechts zes jaar cel voor doodslag en drugsbezit. Sven V. en Leander W. waren volgens de Ieperse rechter niet medeplichtig aan de doodslag. Sven V. kreeg twaalf maanden effectief voor de drugs en nog eens twaalf maanden voor het wapenbezit. Ook Leander W. kreeg een gevangenisstraf van twaalf maanden voor drugsinbreuken en acht maanden voor de wapens.

Werkstraf

Op 26 oktober vorderde het Openbaar Ministerie vijftien jaar voor de schutter, twaalf jaar voor Sven V., die het OM als leider van de bende beschouwt, en vijf jaar voor Leander W. Dezelfde dag vroeg de advocaat van Tom K. de vrijspraak op grond van de wettige zelfverdediging.

Vandaag werd de zaak verder gepleit. Volgens advocaat Frank Scheerlinck kan zijn cliënt Sven V. onmogelijk als mededader worden beschouwd. "Hij wist op voorhand niet dat er geschoten zou worden, hoe kan hij dan mededader zijn?” Bovendien wijst hij naar het gedrag van de mannen uit Antwerpen die een matrak en een alarmpistool trokken. "Wie is er dan verantwoordelijk voor de ontstane paniek?”

Ook het leiderschap van Sven V. over de drie ontkent hij. "Dan weer zette de ene een plantage op, dan weer de ander." Wel pleit hij schuldig aan het wapenbezit en het kweken van de drugs. "Daarvoor vraag ik een werkstraf om zijn blanco strafblad te behouden. Hij wil namelijk later als veiligheidsbewaker aan de slag.”

De drie daders van de zogenaamde “fitnessmoord” blijven volhouden dat de schietpartij een ongeluk was. “Ik was in paniek en daarom heb ik de hulpdiensten niet gebeld”, zei schutter Tom K. tijdens zijn laatste woorden voor het hof.

Familie

De ouders en de grootouders zaten na de pleidooien nog met heel veel vragen. “Als het dan toch wettige zelfverdediging was, waarom was een kogel dan niet voldoende? Waarom moest er nadien nog geschopt worden op zijn hoofd? Waarom hebben ze hem laten stikken in zijn bloed in plaats van de hulpdiensten te bellen als het dan toch een ongeluk was?”, vroeg de moeder zich af.

“Bovendien is de revolver waarmee het schot is gelost nooit teruggevonden. Eigenlijk blijft enkel het grote waarom nu achter.”

Het hof wijst een arrest in de zaak op 14 december.