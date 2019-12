Vriend van ‘eerste vape-dode’ getuigt: “Dat heeft het leven gekost aan mijn beste vriend” Redactie

02 december 2019

21u46

Bron: VTM Nieuws 0 Toen de 17-jarige Louis Laurent samen met zijn maatje Raphaël Pauwaert (18) een e-sigaret probeerde met daarin CBD-olie, had hij nooit gedacht dat hij zijn beste vriend zou verliezen. En toch werd Raphaël de ‘eerste vape-dode van België’. Hij stierf aan een longontsteking die artsen maar niet konden genezen. Louis roept in een gesprek met VTM Nieuws op tot meer controle op de CBD die verkocht wordt.

Vooral nieuwsgierig zijn ze, als Louis en Raphaël een e-sigaret met CBD-olie (legale stof in cannabis) proberen. Ze willen weten hoe het voelt. “Het was om te lachen, om een nieuw toestel uit te proberen zoals alle jongeren”, legt Louis uit aan VTM Nieuws. “Op dat moment voelde het niet zo speciaal. Het heeft niet de effecten van cannabis.”

Allebei naar het ziekenhuis

Een week later begint Raphaël zich heel slecht te voelen. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis, waar artsen de tiener in een kunstmatige coma brengen. Al snel vertoont ook Louis dezelfde symptomen. Hoesten, buiten adem geraken. Ook hij moet naar het ziekenhuis. Gelukkig loopt het voor hem goed af. Na enkele dagen mag hij het hospitaal weer verlaten. Maar Raphaël wordt niet beter. Integendeel. Hij sterft op 6 november. Zijn behandelende arts ziet de e-sigaret als de meest plausibele doodsoorzaak. Alle andere verklaringen, zoals een bacterie of virus, zijn uitgesloten.

Meer controle

Louis vindt alvast dat er meer controle moet komen op de CBD die verkocht wordt. “Het is het enige ding waar nooit onderzoeken naar zijn gebeurd, er zijn nooit testen uitgevoerd op de producten. Iemand in België heeft toegestaan dat die producten hier worden verkocht, zonder één onderzoek. Dat heeft het leven gekost aan mijn beste vriend.”

