Vreugde op Turnhoutsebaan na kwalificatie van Marokko

Niet het Ivoorkust van Marc Wilmots, maar wel Marokko wist zich vanavond te plaatsen voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Die kwalificatie ging gepaard met heel wat vreugdetaferelen. Ook op de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout, waar een grote Marokkaanse gemeenschap woont, werd er gevierd. Na het laatste fluitsignaal trokken de fans de straat op om te vieren. De politie probeert alles in goede banen te leiden om het verkeer op de drukke Turnhoutsebaan zo min mogelijk te hinderen.