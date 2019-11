Vrees voor prijzenoorlog: Belgische landbouwers bezorgd over komst van Nederlandse supermarktketen Jumbo ADN

06 november 2019

13u39

De ambitieuze plannen van de Nederlandse supermarktketen Jumbo in België zorgen voor ongerustheid bij de Belgische landbouwers. Ze vrezen een prijzenoorlog in de sector, op de kap van de landbouwers.

Jumbo opende vandaag een eerste supermarkt, in het Limburgse Pelt. Binnen vijf jaar hoopt de Nederlandse nummer twee - ze moeten er enkel Albert Heijn laten voorgaan - honderd winkels te openen in Vlaanderen. Jumbo kijkt ook richting Franstalig België.

Ongerustheid

Vooral de lage prijzen die Jumbo in België belooft, baart de landbouwers zorgen. Ook al zegt de supermarkt geen prijzenoorlog te willen ontketenen met Colruyt. “De komende maanden zal moeten blijken of dat echt zo is. Want de bazen van Jumbo staan er in Nederland om bekend dat ze ‘verrassend’ uit de hoek kunnen komen”, aldus Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond. De plannen van Jumbo baren dan ook “zorgen”, zegt ze.

Ook bij landbouworganisatie ABS, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), is er ongerustheid. “Hopelijk volgt er geen race om de laagste prijs, in het bijzonder voor de verse producten”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Druk

Zo’n prijzenoorlog dreigt op de kap van de producenten, de landbouwers dus, te belanden, zo vrezen ze. “Promotie voeren voor producten is oké, ja zelfs broodnodig, maar onverantwoorde stuntprijzen en prijzenslagen die druk zetten op de eigen leveranciers en uiteindelijk ook op onze producenten zelf, dat is niet oké”, vindt De Becker.