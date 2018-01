Vredesbeweging: "Nieuwe gevechtsvliegtuigen kosten elke belastingbetaler 575 euro" kv

24 januari 2018

16u34

Bron: Belga 0 De vredesbeweging lanceert een nieuwe campagne die zich kant tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, onder de slogan 'Gooi het geld niet uit het raam!'. Met de actie op donderdag 25 en vrijdag 26 januari wil het platform 'Geen gevechtsvliegtuigen' aanklagen dat de regering zweert bij besparingen, met uitzondering van de militaire uitgaven.

"Budgettaire anomalie"

"De minister van Defensie (Steven Vandeput, nvdr.) heeft zich ertoe geëngageerd om niet minder dan 7,5 miljard euro aan militaire contracten te tekenen tegen het einde van deze legislatuur," aldus het platform in een persbericht.

De campagne moet, om "deze budgettaire anomalie" aan de kaak te stellen, de geplande investeringen voor de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen plaatsen tegenover de desinvesteringen die in de begroting nochtans reëel een bijdrage kunnen leveren aan vrede en stabiliteit.

575 euro per belastingbetaler

Dat 'contract van de eeuw' voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen om de verouderende F-16's te vervangen, moet getekend worden voor het einde van het jaar. De regering trok daarvoor 3,6 miljard euro uit. Eerder deze week schatte het Amerikaanse ministerie van Defensie de kostprijs voor de F-35 van Lockheed Martin, een van de mogelijke vervangers van de F-16's, op 6,5 miljard dollar, of 5,3 miljard euro.

Op donderdag 25 en vrijdag 26 januari zal het platform op 18 verschillende stations en publieke plaatsen in België een vals biljet van 500 euro verspreiden om de bezwaren tegen de aankoop bekend te maken. Een biljet van 500 euro, want 575 euro is volgens het platform het bedrag dat elke belastingbetaler moet ophoesten voor de aankoop van de 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen.