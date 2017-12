Vrachtwagens mogen straks op alle snelwegen inhalen TT HA

Bron: La Dernière Heure, VTM NIEUWS

België was tot nu toe het enige land in Europa dat een algemeen inhaalverbod had en borden kende met een toelating. In alle andere landen geldt er een inhaaltoelating. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft gisteren de nieuwe wegcode voorgesteld. Een van de maatregelen is de opheffing van het inhaalverbod op snelwegen met twee rijvakken, meldt La Dernière Heure.

Dat betekent dat vrachtwagens in principe op alle snelwegen mogen inhalen, behalve wanneer dat verboden zal worden door een verbodsbord. Bij regenweer blijft inhalen verboden. "Dat is nu ook al het geval", zegt Bellots woordvoerder Jasper Pillen.

De maatregel is een gelijkschakeling met de rest van Europa. België was tot nu toe het enige land dat een algemeen inhaalverbod had en borden kende met een toelating. In alle andere landen geldt er een inhaaltoelating, en zijn er borden met een verbod.

De nieuwe wegcode zou in de eerste helft van volgend jaar worden ingevoerd.