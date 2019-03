Vrachtwagens halen nog steeds in bij regenweer: Touring wil meer controles Rob Van herck

07 maart 2019

07u59

Bron: VTM Nieuws 0 Mobiliteitsorganisatie Touring wil dat er meer controles worden uitgevoerd op het inhaalverbod van vrachtwagens bij regenweer. Heel wat weggebruikers laten aan VTM NIEUWS weten dat veel chauffeurs het verbod aan hun laars lappen, woordvoerder Danny Smagghe treedt hen bij.

“We moeten het verbod afdwingen door controles. Als je dat niet kan, hef je het systeem beter op”, zegt Smagghe aan VTM NIEUWS.

Het verbod bestaat alleen in België, wat maakt dat veel buitenlandse chauffeurs zich niet aan het verbod houden. “Naast verhoogde controles moet er zeker ook voldoende bestraft worden”, legt Smagghe uit.

“Daarnaast moeten we transportfederaties in het buitenland informeren zodat ze beter op de hoogte zijn van onze regels. Ook op de digitale borden boven de autosnelwegen moeten we het verbod aanduiden, in het Nederlands én het Engels,”, sluit Smagghe af.