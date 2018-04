Vrachtwagenchauffeur en vakbondsleden raken slaags aan Lidl-distributiecentrum in Genk Marco Mariotti

30 april 2018

12u22

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur én enkele vakbondsmannen van het Franstalige SECTa zijn deze voormiddag slaags geraakt op het terrein van het Lidl-distributiecentrum LDM (Limburgse Distributiemaatschappij) in Genk. De vrachtwagenchauffeur liep daarbij verwondingen op aan het hoofd en kneuzingen aan de rug. De twee partijen dienen klachten tegen elkaar in.

Het was rond 11 uur toen een dertigtal vakbondsleden twee vrachtwagens weigerde te laten wegrijden van het bedrijventerrein. De achterliggende chauffeur had daar geen oren naar en wilde verder rijden. Eén dame van de socialistische vakbond -die tussen de twee vrachtwagens in stond- kwam daardoor bijna tussen de twee voertuigen vast te zitten.

Een vakbondsman maakte zich boos op de bewuste vrachtwagenchauffeur en besloot het portier van zijn cabine te openen, waarop de man zélf ook boos uitstapte. Vrijwel meteen kwam het tot een handgemeen en vlogen ze elkaar in de haren.

Schoppen tegen hoofd

"Het ging er hevig aan toe", vertelt een ooggetuige. "Andere vakbondsmannen schoten hun collega te hulp, maar gingen daarbij fel te keer. Ze schopten de vrachtwagenchauffeur in de ribben, rug én meerdere keren tegen het hoofd. Hij werd zelfs over de grond gesleurd en liep daarbij schaafwonden op." Na enige tijd konden omstanders de gemoederen bedaren.

Beelden

Het shirt van de man werd aan flarden gescheurd, waarna hij zich terugtrok in zijn cabine. Hij hield er een hoofdwonde aan over. De politie kwam snel ter plaatse en beide partijen werden verhoord. Zowel de chauffeur als de vakbondsafgevaardigde beweert dat de andere de eerste klap uitgedeeld heeft. Ze dienen dan ook klacht in tegen elkaar. De Nederlandse chauffeur moest niet worden afgevoerd met een ambulance. Meerdere omstaanders maakten beelden van de vechtpartij. De politie zal ze mogelijk bekijken en toevoegen aan het onderzoek.