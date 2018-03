Vrachtwagenchauffeur die dodelijk ongeval veroorzaakte in Oosterzele wordt voorgeleid kv

21 maart 2018

20u51

Bron: Belga 0 De vrachtwagenchauffeur die in het Oost-Vlaamse Oosterzele het ongeval veroorzaakte waarbij een 26-jarige motorrijder om het leven kwam, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Dat melden de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen en de politie.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur op de Wettersesteenweg (N42) in de richting van Zottegem, ter hoogte van het kruispunt met de Reigerstraat. Een vrachtwagen reed er in op een file. De motorrijder die als laatste in de file stond, een 26-jarige man uit Wetteren, kwam om het leven.

Bij het ongeval waren nog acht andere voertuigen betrokken. De vrachtwagen, de motorfiets en een personenwagen hebben vuur gevat en in totaal vijf voertuigen waren volledig vernield. De vrachtwagenchauffeur, een 38-jarige man uit Mol, werd gearresteerd. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

De onderzoeksrechter kwam ter plaatse met een verkeersdeskundige. De chauffeur moet een nacht in de cel blijven, en hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. De kwalificatie van de feiten wordt niet meegegeven, maar de arrestatie kwam er gelet op de ernst van de gevolgen van het ongeval. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

