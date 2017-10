Vrachtwagenbestuurder overleeft kop-staartaanrijding E17 niet Alexander Haezebrouck

16u23 0 Alexander Haezebrouck Op de E17 in Marke richting is deze namiddag rond 15 uur een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen bij een kop-staartaanrijding met een andere vrachtwagen. De hinder voor het verkeer is volgens het Vlaams Verkeerscentrum was groot.

De chauffeur van het transportbedrijf Fockedey uit Leuze-En-Hainaut in Henegouwen reed in de richting van Gent toen het ter hoogte van de afrit in Kortrijk Zuid mis ging. De chauffeur knalde tegen een Poolse truck.



De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden het slachtoffer meteen in kritieke toestand af naar het ziekenhuis. De chauffeur overleed kort na het ongeval.



Hoe het ongeval precies is gebeurd, is niet duidelijk. Mogelijk vertraagde zijn voorganger voor de file die veroorzaakt wordt door werkzaamheden op de E17 ter hoogte van Kortrijk Oost. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. De tankwagen was geladen met een ijzersulfaat, maar lekt niet.



Een tijdlang was slechts één rijstrook beschikbaar, maar rond 16.45 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven. Door de reactiedag was het drukker op de weg en aan de start van de avondspits was er door het ongeval heel wat verkeershinder.

File op #E17 in Kortrijk groeit aan. Moeilijke doorgang na aanrijding 2 vrachtwagens. We vernemen dat de hinder er geruime tijd kan duren. pic.twitter.com/CaLWp2wWNR Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link