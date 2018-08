Vrachtwagen zakt door zinkgat in Groot-Bijgaarden Tom Vierendeels

22 augustus 2018

14u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een vrachtwagen is deze voormiddag door het asfalt gezakt op het terrein van het Lukoil-tankstation langs de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden, aan de grens met Sint-Agatha-Berchem.

Twee arbeiders hadden net werken uitgevoerd aan een bord met brandstofprijzen toen ze in hun voertuig nog enkele papieren aan het invullen waren. Kort na 9.30 werden ze in hun cabine door elkaar geschud en zagen ze buiten dat het rechterachterwiel door het asfalt gezakt was.

“Volgens de eerste vaststellingen gaat het om schade aan de riolering waardoor een onderspoeling gebeurde”, weet Stijn Quaghebeur (N-VA), schepen van Openbare Werken. “Het gaat dus niet om een waterlek.”



Omdat er op die plek een middendruk aardgasleiding loopt, samen met twee middenspanningskabels van het elektriciteitsnet, werd er zeer omzichtig omgesprongen tijdens de takelwerken. Uiteindelijk verliep alles zonder problemen en kon de vrachtwagen rond het middaguur uit het zinkgat getakeld worden. De herstelling zal zo snel mogelijk gebeuren.