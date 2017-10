Vrachtwagen verliest tank met 26.000 liter chloor in Waaslandhaven Kristof Pieters

14u46

Bron: Eigen berichtgeving 2 Kristof Pieters Een vrachtwagen heeft rond 11 uur in de Waaslandhaven zijn oplegger, een tank met 26.000 liter chloor, verloren.

De truck verloor bij het verlaten van de rotonde op de Keetberglaan ter hoogte van de Nieuwe Weg in Zwijndrecht de oplegger. Die schoot los en ramde een betonnen muurtje dat de weghelft scheidt. Gelukkig bleef de tank intact. De brandweer kwam wel even ter plaatse om na te gaan of er geen verder gevaar op lekkage was.